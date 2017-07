Weitaus mutiger präsentierten sich die europäischen Anleger zu Wochenbeginn, was den wichtigsten Indices zu moderaten Zuwächsen verhalf. Die Investoren blicken nun auf die bald beginnende Berichtssaison und erhoffen sich durch gute Unternehmenszahlen neue Impulse. Positiv wurden am Montag auch robuste Inflationszahlen aus China gewertet. Angeführt wurde der Reigen der Gewinner von den Technologiewerten, die mehr als 0,8% zulegten und die vor allem von der Erholung an der Nasdaq profitierten. Auch Versorger schöpften neuen Optimismus durch eine Studie von HSBC. Darin wurde unter anderem Eon zum Kauf empfohlen, was den Aktien des deutschen Unternehmens zu einem Plus von mehr als 2,0% verhalf. Auch Enel glänzte mit einem Kursplus von knapp 1,7.Sehr freundlich...

