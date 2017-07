Nachdem wir im letzten Jahr Zink von Januar bis in den Herbst intensiv gespielt und begleitet hatten, zogen wir uns in diesem Jahr angesichts der heiß gelaufenen Preise zurück. Nach der Abkühlungsphase darf man aber mal wieder auf das Metall schauen. Schon seit 2014 übertriff die Nachfrage das Angebot. Nach Einschätzung von Credit Suisse wird sich das bis ins Jahr2018 auch nicht ändern, wenngleich das Angebotsdefizit in der Tendenz schrumpfen sollte, weil Glencore einige stillgelegte Kapazitäten wieder hochfährt.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Frankfurter Börsenbrief Nr. 27 vom 8.07.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info