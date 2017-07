Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-11 / 08:30 *Cannabis Wheaton führt eine Vorankündigungspflicht ein* *Vancouver, British Columbia, 11. Juli 2017 - Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW) ("Cannabis Wheaton", "CW"* oder das "*Unternehmen*") gibt zusammen mit dem Vorstand des Unternehmens die Genehmigung und Einführung bekannt, die Abänderung der Artikel im Zusammenhang mit dem Unternehmenseigenen Vorankündigunspflichten (die geänderte "Vorankündiungspflicht") nach Abstimmung mit den Richtlinien der führenden unabhängigen Proxy-Beratungsfirmen. Der Zweck der Richtlinie zur Vorankündigung ist es, Aktionäre, Direktoren und Management der Gesellschaft mit einem Verfahren für Aktionäre, die eine Person zur Wahl als Direktor nominieren möchten, zur Verfügung zu stellen. Die Richtlinie zur Vorankündigung regelt eine Frist fest, mit der die Aktionäre vor der jährlichen oder besonderen Sitzung der Aktionäre, Direktoren gewählt werden sollen, die Vorstandsmitglieder bei der Gesellschaft einreichen müssen, und legt die Informationen fest, die ein Aktionär in die Bekanntmachung an die Gesellschaft einbringen muss, dass eine solche Person für die Wahl als Direktor bei einer solchen Sitzung berechtigt ist, die alle dazu bestimmt ist, (i) den Aktionären angemessene Zeit und Offenlegung zu geben, um eine fundierte Entscheidung über die Wahl der Direktoren in dieser Sitzung zu ermöglichen; Und (ii) dem Vorstand Gelegenheit zu geben, eine informierte Entscheidung zu treffen und gegebenenfalls Alternativen zu den Aktionären vorzulegen. Die Revisionen der Vorankündigungspflicht (Advance Notice Policy) sind zum Zeitpunkt der Pressemitteilung wirksam. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Ratifizierung der Änderungsanträge zur Vorankündigungspolitik auf der Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre zu beantragen, die für den 8. September 2017 (die "Versammlung") vorgesehen ist. Ist die Gesellschaft nicht in der Lage, die erforderliche Aktionärsgenehmigung zu erhalten, so werden die Änderungen der Vorankündigungsrichtlinie nach Abschluss der Versammlung unwirksam gemacht Im Namen des Board of Director: "Chuck Rifici" Chairman & CEO *Über Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW)* Cannabis Wheaton, das durch ein Team von Branchenexperten unterstützt wird, ist das weltweit erste Beteiligungsunternehmen in der Cannabisbranche. Wir werden an der Produktion unserer Partner - lizenzierte Cannabisproduzenten und Antragsteller auf Erteilung einer Lizenz zur Produktion von Cannabis - in ganz Kanada beteiligt sein. Der Auftrag von Cannabis Wheaton besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilen. *Bleiben Sie mit uns in Verbindung* Nähere Informationen über Cannabis Wheaton und unsere Geschäftsleitung erhalten Sie auf unserer Webseite http://www.cannabiswheaton.com oder auf Twitter (@CannabisWheaton) bzw. über die Rufnummer 1-604 687 7130 oder per E-Mail an Mario@skanderbegcapital.com http://www.skanderbegcapital.com. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. *KONTAKTDATEN* Medienkontakt: Natali Tofiloski (416) 655-1070 natali@themintagency.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Cannabis Wheaton Corp. Schlagwort(e): Finanzen 2017-07-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 591401 2017-07-11

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2017 02:30 ET (06:30 GMT)