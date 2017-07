Endlich ist der Sommer da, fast alle Bundesländer haben bereits Ferien. Also nichts wie Koffer packen und ab in den Urlaub. Was aber passiert mit den Aktien in deinem Depot? Ich möchte dir hier ein paar Möglichkeiten vorstellen, mit denen du beruhigt am Strand liegen und die Aktien Aktien sein lassen kannst. Am Ende ist und bleibt Foolishes Investieren die beste Lösung.

Stop-Loss-Orders

Ich kenne viele Anleger, die vor dem Urlaub ihr Depot glattstellen, also einfach alles verkaufen. Das kann man machen, nur leider kostet das reichlich Gebühren, und Steuern werden wahrscheinlich auch noch fällig. Beim Neueinstieg nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...