Trotz der Bedrohung des Freihandels durch das neue US-Regime hat sich die Deutsche Post (WKN:555200) sehr ordentlich in den letzten Monaten geschlagen. Die Geschäfte rund um E-Commerce und Logistik laufen gut und vor dem G20-Gipfel hat Europa die Integration mit der restlichen Welt erfreulich vorangetrieben, zuletzt mit dem Abkommen mit Japan.



Es tut sich jetzt aber auch zusätzliches Potenzial auf, das schon schemenhaft zu erkennen ist: Die Post wird meines Erachtens zukünftig regelmäßig Spin-offs erzeugen, ähnlich wie das seit Längerem schon Bayer (WKN:BAY001) und Siemens (WKN:723610) betreiben. Wie das laufen könnte und was Aktionäre davon haben, will ich im Folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...