Am 1. Juli öffnete Multivac erneut seine Lehrwerkstatt für an den verschiedenen Möglichkeiten zur Ausbildung interessierten Schüler und Eltern aus der Region. 180 Besucher nutzten die Gelegenheit und informierten sich über die vielseitigen Ausbildungsberufe bei dem Verpackungsspezialisten.

Multivac bildet als einer der größten Arbeitgeber in der Region junge Menschen in zwölf Ausbildungsberufen aus - im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich ebenso wie im IT-Bereich. Ob Mechatroniker/in, Informatikkauffrau/-mann oder Fachkraft für Lagerlogistik: Die Schüler erhielten an verschiedenen Stationen spielerisch Einblicke in die verschiedenen Berufszweige der Ausbildung. Insbesondere die Präsentation ...

