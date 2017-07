FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erholungsbewegung am Vortag ist der Bund-Future am Dienstag zunächst etwas leichter in den Handel gestartet. Allerdings hat er nach Einschätzung der DZ Bank einen gute Chance, weiter zu konsolidieren. Dabei setzen die Analysten auf die Rede des französischen EZB-Ratsvertreters Coeure am Nachmittag. Dieser werde dem Lager der Tauben im EZB-Rat zugeordnet. Vor diesem Hintergrund könnten die Bundrenditen ihre Konsolidierung im Tagesverlauf noch etwas fortsetzen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert im frühen Handel 14 Ticks auf 160,81 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,82 Prozent und das Tagestief bei 160,74 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 9.050 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert drei Ticks auf 131,54 Prozent.

July 11, 2017 02:34 ET (06:34 GMT)

