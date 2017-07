Je größer die Angst an den Börsen, umso heftiger die Kursausschläge. Zurzeit ist es eher still: Der V-Dax, der erwartete Dax-Schwankungen widerspiegelt, ist niedrig. Das macht vielen Marktkommentatoren erst recht Sorge.

Es scheint wie ein Widerspruch: Derzeit erwarten Anlegerprofis, dass die Kurse an den Börsen künftig nur gering schwanken. Doch gerade deswegen warnen jetzt Analysten: Vorsicht, wenn die Erwartungen an einen ruhigen Börsenverlauf so hoch sind, dann könnte bald ein Unheil losbrechen.

Sie sehen es wie eine Ruhe vor dem Sturm. Wenn keiner mehr mit einem Einbruch der Kurse rechnet, dann ist die Gefahr besonders groß. "Die Sorglosigkeit der Anleger ist bedenklich", verkündeten Analysten der BayernLB schon im März. Auch jetzt sind solche Kommentare wieder zu lesen, auch im Handelsblatt. Haben die Warner recht?

Gemessen wird die Schwankungsbreite in Deutschland gerne anhand des Volatilitäts-Index, dem sogenannten V-Dax. Dieser dümpelt ziemlich niedrig bei 15 Punkten und weniger herum. Der Index misst die erwartete Schwankungsbreite für die kommenden 30 Tage anhand der auf den Leitindex gehandelten Optionen. Er heißt deshalb auch "Angstbarometer".

Erwarten die Börsianer ein heftiges Rauf und Runter, dann können sie locker auf hohe oder niedrige Stände des Dax wetten und mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...