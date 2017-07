Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Williams hält dritte Zinserhöhung in diesem Jahr für angemessen

Der Präsident der Federal Reserve von San Francisco, John Williams, hält eine dritte Zinserhöhung in diesem Jahr für angemessen. Wie der US-Notenbanker, der im Offenmarktausschuss der Federal Reserve derzeit nicht stimmberechtigt ist, vor Volkswirten in Sydney sagte, befinden sich Lohnwachstum und Inflation in etwa auf dem von ihm erwarteten Niveau. Der von der Notenbank angekündigte Abbau der Bilanz dürfte noch in diesem Jahr starten.

Randal Quarles soll oberster Bankenaufseher der Fed werden

US-Präsident Donald Trump will Randal Quarles, einen früheren hochrangigen Mitarbeiter des Finanzministeriums, zum obersten Bankenaufseher innerhalb der US-Notenbank machen. Damit würde Trump einen ersten Fußabdruck innerhalb der Federal Reserve hinterlassen: Der Posten des Fed Vice Chair of Supervision war im Zuge der Finanzkrise im Jahr 2010 geschaffen worden, während der Regierungszeit von Trumps Vorgänger Barack Obama allerdings nie besetzt worden. Für die Beaufsichtigung der großen US-Banken wie JP Morgan Chase, Bank of America und Citigroup war zuletzt der frühere Fed-Gouverneur Daniel Tarullo zuständig gewesen.

Kommissar: EU könnte Investitionsfragen bei Handelsabkommen künftig ausklammern

Die EU könnte bei künftigen Handelsabkommen Investitionsfragen ausklammern, um eine Ratifizierung der Vereinbarung zu erleichtern. EU-Vize-Kommissionspräsident Jyrki Katainen plädierte am Montag in Brüssel dafür, Investitionsfragen "getrennt von Handelsabkommen" zu behandeln. Er kündigte an, diese Frage nun mit den Mitgliedstaaten zu besprechen. "Ich wäre nicht überrascht, wenn sie zustimmen würden", sagte der Finne vor Journalisten.

Frankreichs Umweltminister stellt Abschaltung von Atomreaktoren in Aussicht

Für das Herunterfahren der Atomenergie hat die neue französische Regierung erstmals eine Zielgröße genannt - und damit bei den Atomkraftgegnern vorsichtige Zustimmung hervorgerufen. Umweltminister Nicolas Hulot sagte dem Radiosender RTL, bis 2025 könnten "vielleicht bis zu 17 Reaktoren" abgeschaltet werden. Derzeit werden in Frankreich an 19 Standorten 58 Atommeiler betrieben, sie decken drei Viertel des Strombedarfs des Landes. Dazu zählt auch das umstrittene Atomkraftwerk Fessenheim in der Nähe Deutschlands.

Irakischer Regierungschef verkündet endgültig Sieg über IS in Mossul

Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi hat endgültig den Sieg über die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Mossul verkündet. Der Sieg der Armee in der nordirakischen Stadt sei "der Zusammenbruch des Staates" der Dschihadisten, sagte al-Abadi in einer Rede in Mossul. Nun rückten die "Stabilisierung und der Wiederaufbau" der zweitgrößten Stadt des Landes in den Vordergrund.

USA, Großbritannien und Kuwait rufen in Katar-Krise zum Dialog auf

Angesichts der Blockade des Golfemirats Katar durch Saudi-Arabien und mehrere Verbündete haben die USA, Großbritannien und Kuwait alle Beteiligten der schweren diplomatischen Krise zur Verständigung aufgerufen. Die Krise müsse "so bald wie möglich durch Dialog" gelöst werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung in Kuwait-Stadt.

US/Verbraucherkredite Mai plus 18,41 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Apr revidiert plus 12,93 Mrd USD (vorl: plus 8,20 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.