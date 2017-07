Arbeitsministerin Nahles muss um ihr umstrittenes Tarifeinheitsgesetz bangen. Die Gewerkschaften sehen ihren Einfluss schwinden und leisten Widerstand. Haben die vielen Verfassungsbeschwerden Erfolg?

Gegen die Tarifeinheit laufen die Gewerkschaften Sturm - am Dienstag (10.00 Uhr) verkündet das Bundesverfassungsgericht nach etlichen Klagen sein Urteil. Das Gesetz von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sieht vor, dass bei konkurrierenden Tarifverträgen in einem Betrieb künftig nur der Abschluss mit der mitgliederstärksten Gewerkschaft gilt. Die Bundesregierung will damit aufreibende Machtkämpfe verhindern. Die Gewerkschaften bangen um ihre Durchsetzungskraft und ihren Einfluss.

Aus Sicht der Bundesregierung hat sich das Prinzip "ein Betrieb - ein Tarifvertrag" über Jahrzehnte bewährt. Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts ...

