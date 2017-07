Wiesbaden - Der Handel in Deutschland erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 2 Billionen Euro und damit 2,5% mehr als im Jahr 2014, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie Destatis weiter mitteilt, erwirtschafteten davon der Großhandel 59,0%, der Einzelhandel 28,9 % und der Kfz-Handel 12,1%.

