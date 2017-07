Frankfurt - Die deutsche Außenhandelsstatistik profitiert in zunehmendem Maß von der stabilen Verfassung der Weltwirtschaft und weist im Mai aufgrund stark gestiegener Exporte einen Überschuss von 22 Mrd. Euro aus, so die Analysten der Helaba.Die Zahlen hätten für gute Laune an den Aktienbörsen gesorgt, allerdings seien die Anleger aus Sorgen um eine mögliche Straffung der Geldpolitik beidseits des Atlantiks vorsichtig geblieben.

