Eine mögliche Zinswende schwächt derzeit den Goldpreis. Die Stimmung hat sich in den vergangenen Wochen deutlich gedreht. So zeigen sich vier schwarze Wochenkerzen seit dem Hoch Anfang Juni 2017. Zudem wurde in der vergangenen Woche ein Dreieck mit einer langen schwarzen Tageskerze und auch Wochenkerze nach unten verlassen. Die bisherigen Gegenbewegungen waren wenig aussagekräftig und stellen bislang ...

