The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0114511428 NATL AUSTR. BK 10/17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A11QJX1 BREMEN LSA 194 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CB83ZN5 COMMERZBK AG 12/17 CLN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D7Z6 DEKA STEP UP ANL 15/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW78T0 LBBW PF.S.182 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5805 LDSBK.SAAR IHS S.580 BD00 BON EUR N

CA XFRA USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS 17/27 REGS BD00 BON USD N

CA P8SA XFRA USU7049LAA62 PEABODY SEC.FIN. 17/22 BD00 BON USD N

CA P8SB XFRA USU7049LAB46 PEABODY SEC.FIN. 17/25 BD00 BON USD N

CA XFRA US02665WAF86 AMER.HONDA F. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US02665WAG69 AMER.HONDA F. 2017FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US06366RVD42 BK MONTREAL 2017 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US3137EADV85 FED. HOME LN MTGE 15/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US4581X0CG10 INTER-AMER.DEV.BK 14/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US50050HAE62 KOOKMIN BANK 14/17 MTN BD01 BON USD N

CA TUED XFRA US900123BE97 TURKEY 09/17 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1259386396 B.N.G. 15/17 FLR MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB2C42 LB.HESS.THR.CARRARA10E/15 BD02 BON EUR N

CA BRHG XFRA US549271AG91 BERKSHIRE HATHAWAY 2019 BD02 BON USD N