FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NCL XFRA CNE100001922 NEW CN LIFE INSUR.H YC1 0.062 EUR

UMCB XFRA US9108734057 UTD MICROELECTR.ADR NEW/5 0.073 EUR

8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.413 EUR

LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.035 EUR

KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.184 EUR

CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.307 EUR

HE8 XFRA US00817Y1082 AETNA INC. DL-,01 0.439 EUR

QHI XFRA KYG810431042 SHIMAO PPTY HLDGS HD-,10 0.049 EUR

XFRA DE000HSH4H62 HSH NORDBANK MZC 11 13/18 0.000 %

D2L XFRA FR0010309096 CEGEREAL INH. EO 12 2.100 EUR

CAR XFRA FR0000120172 CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 0.500 EUR

51C XFRA DK0060227585 CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 0.758 EUR

PRHA XFRA ES0175438003 PROSEGUR NOM. EO -,06 0.028 EUR

4FF XFRA CNE100000981 CHINA RAILWAY CONS.H YC 1 0.021 EUR

PZX XFRA CNE1000003X6 PING AN INS.C.CHINA H YC1 0.071 EUR

NNJ XFRA CNE1000003T4 NANJING PANDA ELEC. H YC1 0.009 EUR

CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.034 EUR

XM8 XFRA BMG219901094 CLEAR MEDIA LTD. HD -,10 0.030 EUR

C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.400 EUR

39A XFRA ES0105022000 APPLUS SERVICES SA EO-,10 0.130 EUR

GGC XFRA US36174X1019 GGP INC. DL-,01 0.193 EUR