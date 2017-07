FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LTO XFRA USY5217N1183 LARSEN+TOUBRO GDR/1 IR 2

TEHN XFRA US7136613046 PEREGRINE PHARMACEUT. NEW

GZ5 XFRA PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1