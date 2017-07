Die Lufthansa ist in diesem Jahr bisher der stärkste DAX-Wert. Wer hätte noch vor einem halben Jahr geglaubt, dass die Aktie der Kranich-Airline eine solche Entwicklung nehmen würde? Seit dem Jahresbeginn hat der Kurs rund 60 % zugelegt. Mit 20,20 € hat die Aktie zuletzt so hoch notiert wie seit 2014 nicht mehr. Offenbar vergessen sind die Probleme der letzten Monate und Jahre, wie z. B. Finanzkrise, lahmende Konjunktur, starke Konkurrenz oder aber auch die scheinbar nie endende Serie von Pilotenstreiks. Aktuell steht die Lufthansa in einem viel besseren Licht da. Die Nachfrage nach Flugreisen ist anhaltend hoch, was stabile Ticketpreiseermöglicht. Zudem hat sich die Tochter Eurowings mittlerweile als passende Antwort auf die Billigflugkonkurrenz wie Ryanair oder Easyjet erwiesen und ist fest am Markt etabliert. Das hilft, den Verlust an Marktanteilen zu bremsenbzw. verlorengegangene Marktanteile zurückzugewinnen, wenn auch zum Preis niedrigerer Margen. Und Eurowings hat noch weiteres Potenzial: Gerade erst hat die Billigflugtochter angekündigt, ihr Fernflugangebot ab München auszubauen. Zudem konnte auch im Streit mit Fraport eine Einigung erzielt werden. Nun erhält Eurowings am Frankfurter Flughafen dieselben Rabatte wie Wettbewerber Ryanair. Fazit: Wir erhöhen unser Kursziel auf 25 €. Wer noch nicht dabei ist, sollte jedoch nicht um jeden Preis aufspringen. Kurzfristig könnte es jetzt erst einmal zu einem Rücksetzer kommen.Nachzügler können versuchen, mittels eines Kauflimits bei 18,70 € zum Zuge zu kommen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 27 vom 6.7.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info