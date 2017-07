Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts013/11.07.2017/09:30) - Das Grazer Jungunternehmen meo ENERGY https://www.meo-energy.com , das sich auf integriertes Energiemanagement von Wärme und Strom spezialisiert hat, erhält von den Investoren eQventure, aws Gründerfonds und cfo Management eine siebenstellige Wachstumsfinanzierung. Mit diesem Kapital sollen nun die Produktlösungen für "Smart Microgrids" und die Markteinführung der meo-Plattform als White Label-Angebot für europäische Energieversorger vorangetrieben werden. Unternehmensgründer und CEO Peter Käfer entwickelt und vertreibt mit seinem zwölfköpfigen Team eine Energiemanagement-Lösung zur smarten Vernetzung der Energiesektoren Wärme, Strom und E-Mobilität. "Unser Geschäft hat mit der Effizienzoptimierung von Einfamilienhäusern unter Einbindung von erneuerbaren Energieerzeugern begonnen. Nun arbeiten wir immer mehr an der Systemvernetzung von Mieterstom-Modellen und der Integration von E-Mobilität", so Käfer. Die Digitalisierung wird die Art und Weise, wie Haushalte und Unternehmen in Zukunft mit Energie versorgt werden, radikal verändern. Die Energieautonomie von Gemeinden, der Energietausch zwischen benachbarten Familien und die Entkoppelung von den Hauptenergie-Leitungen werden eine ganze Branche umwälzen. Genau hier setzt meo ENERGY mit seiner einzigartigen Controller-Hardware, der meo BOX, an. Diese Geräte sind durch eine Cloud-Plattfom verbunden und erfüllen die für Energieversorgungsunternehmen so wichtigen Industrie 4.0-Standards. Der dabei relevante Technologiekern sind zum Patent angemeldete Algorithmen zur übergeordneten Energiesystemoptimierung unter Einsatz von Big Data Analytics. Der Grazer Energiemanagement-Spezialist liefert damit die Technologiebasis für Smart Microgrids, um Energieversorger im stark wachsenden Geschäftsfeld der autarken Energy Communities zu unterstützen. "Wir stoßen mit unserer Lösung bei Energieversorgern in ganz Europa auf reges Interesse, denn die neue EU-Strommarktdirektive 'Local Energy Communities (LEC)' schafft für uns einen riesigen Markt", resümiert Käfer. Über meo ENERGY Das High-Tech Unternehmen ist Technologiespezialist für integriertes Energiemanagement. Mit bereits über hundert meo BOX-Controllern im Feld setzt meo ENERGY auf die Verknüpfung von vorausschauender Heizungsregelung unter Einbindung von Wetterprognosen, Gebäudeverhalten und Eigenstromoptimierung in Verbindung mit PV-Anlagen. Mit derartigen Effizienzlösungen kann der Energieverbrauch um 30 Prozent und mehr reduziert werden. Das Ziel von meo ENERGY ist der Aufbau von dezentralen Versorgungsystemen im Zuge der Digitalisierung in der Energiewirtschaft. Über eQventure eQventure aus Graz bietet jungen Technologieunternehmen neben Wachstumskapital ein starkes Netzwerk und rasche, tatkräftige Unterstützung in allen Situationen des Unternehmensauf- und umbaus an. Hinter eQventure stehen erfolgreiche Unternehmer und Angel Investoren, die ihr selbstverdientes Geld und Know-How in wachstumsorientierte Deep-Tech-Unternehmen investieren. Bei Technologieinvestments ist in der Regel der European Angel Fund über eQventure beteiligt. Über aws Gründerfonds Der aws Gründerfonds ist eine österreichische Venture Capital-Gesellschaft und verfügt über Beteiligungskapital in Höhe von rd. 70 Mio. Euro. Der Fonds ist eine Tochtergesellschaft der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws). Der Investitionsfokus liegt auf österreichischen Start-ups mit großem Wachstumspotenzial für Anschub- und Anschlussfinanzierungen in der Start-up- und frühen Wachstumsphase (Later Seed und Series-A). Co-Investoren aus dem internationalen Netzwerk werden dabei aktiv eingebunden. Der aws Gründerfonds versteht sich als langfristiger, stabiler Partner und bietet unternehmerisches Venture Capital mit aktiver Unterstützung. Bislang wurden bereits 22 Beteiligungen und zwei erfolgreiche Exits abgeschlossen. Über cfo Management cfo steht für Cash-Flow und wurde im Jahr 2000 gegründet, um unabhängig und mit privaten Finanzmitteln in Klein- und Mittelbetriebe zu investieren, deren Expansionspläne zu realisieren und gewinnbringendes Wachstum zu schaffen. cfo ist ein aktiver Investor und bietet Unternehmen Hilfestellung in finanziellen, operativen und strategischen Angelegenheiten und sieht seine Beteiligungen langfristig. Pressekontakt: Thomas Reiter, Reiter PR Tel.: 0676/66 88 611 E-Mail: thomas.reiter@reiterpr.com (Ende) Aussender: meo Smart Home Energy GmbH Ansprechpartner: Thomas Reiter Tel.: +43 676 6688 611 E-Mail: thomas.reiter@reiterpr.com Website: www.meo-energy.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170711013

