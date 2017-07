NEW YORK (IT-Times) - Apple-Experte John Gruber glaubt, dass der Mac-Hersteller Apple sein neues iPhone 8 zu einem Premium-Preis am Markt platzieren wird. John Gruber, seines Zeichens Entwickler und Blogger, sieht beim kommenden iPhone 8 Preise von 1.200 US-Dollar und aufwärts. Gruber lag in der Vergangenheit...

