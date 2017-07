Expertenmeinung



Europas Aktien schlagen sich besser als US-amerikanische

Zu Beginn des laufenden Jahres fürchteten Marktteilnehmer das politische Risiko in Europa. Europakritische Parteien drohten an politischem Einfluss zu gewinnen. Dies ist jedoch bislang nicht eingetreten. Gleichzeitig geht die wirtschaftliche Erholung in der Euro-Zone weiter.

Im Ergebnis hat der europäische Aktienmarkt sich besser entwickelt als der amerikanische. Seit Jahresbeginn hat der Index MSCI Europe knapp elf Prozent zugelegt, ein Prozentpunkt mehr als der US-Index S&P 500. Auf zwölf Monate gesehen liegt der MSCI Europe mit fast 22 Prozent im Plus, der S&P 500 gewann dagegen nur knapp 18 Prozent.

