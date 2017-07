Zürich - Trotz grosser Fortschritte bestehen im Schweizer Hochwasser-Schutz weiterhin Lücken. Eine Studie der Zurich Versicherung empfiehlt, die Gefahrenkarten um Angaben zu Sturzfluten und Oberflächenwasser zu ergänzen. Die aktuell besten Informationen über Hochwasser-Gefährdungen der Liegenschaften in der Schweiz bietet der Zurich Naturgefahren-Radar.

Wie die Überschwemmungen der vergangenen Tage zeigen, sind die Risiken von Hochwasser in der Schweiz nicht gebannt. Der Klimawandel führt zunehmend zu extremen Wettersituationen, gleichzeitig wächst jedes Jahr die Siedlungsfläche. In den letzten Jahren kam es trotz teurer neuer Schutzbauten entlang von Flüssen und Bächen jährlich zu Schäden in der Höhe von 320 Millionen Franken. Ähnlich wie in anderen mitteleuropäischen Staaten verwüsteten vermehrt Sturzfluten ganze Teile von Dörfern und fordern immer wieder Menschenleben.

Wie eine aktuelle Studie der Zurich Versicherung zeigt, besteht im Hochwasser-Schutz eine Lücke bei den Gefahrenkarten des Bunds und der Kantone. «Es braucht dringend Angaben darüber, wo sich Sturzfluten oder Überschwemmungen durch Oberflächenwasser bilden können», sagt Albrecht Bereuter, Leiter Strategie bei Zurich Schweiz. Überschwemmungen durch Oberflächenwasser treten einerseits mitten in Siedlungen auf, weil die Kanalisation zu wenig Wasser fasst oder weil Rohre und Abflüsse durch mitgeschwemmte Materialien verstopft sind. Sturzfluten können sich andererseits aber auch an trockenen Hängen bilden, auf denen bei normaler Witterung kein Wasser fliesst.

