Walldorf - Die SAP stellt drei neue SAP Leonardo Innovation Services vor, mit denen Unternehmen neue Technologien (Internet der Dinge (IoT), maschinelles Lernen, Analysefunktionen, Big Data, Design Thinking, Blockchain, Data Intelligence) erproben und zu verschiedenen Anwendungsszenarien zusammenstellen können. Die Services sollen dafür sorgen, dass Kunden schneller von Innovationen profitieren können.

Die SAP Leonardo Innovation Services lassen sich nahtlos mit dem vor Kurzem angekündigten Innovationssystem SAP Leonardo verknüpfen, das Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützt.

Jeder der neuen Services erlaubt es Kunden zu untersuchen, welche innovativen Technologien, Geschäftsmodelle und Prozesse für ihre Digitalisierung in Frage kommen, bevor sie sich für die am besten geeignete SAP-Lösung entscheiden. Sie können Werkzeuge und Technologien zusammenstellen und mit Unterstützung von SAP-Fach- und IT-Experten ein individuelles Innovationskonzept entwickeln, das sich schnell umsetzen lässt. Kunden haben ausserdem Zugang zum Fachwissen von Designern, Spezialisten für Business Transformation, Branchenexperten sowie Technologieberatern. Deren Sachkompetenz wird durch das Wissen eines Innovationscoaches ergänzt, der als Ansprechpartner fungiert und sie bei der Nutzung der Tools unterstützt.

"Durch die zunehmende Digitalisierung stehen Unternehmen an einem Scheideweg", sagte Michael Kleinemeier, Mitglied des Vorstands der SAP SE und Leiter des Bereichs SAP Digital Business Services. "Die SAP Leonardo Innovation Services bieten Kunden eine sichere Möglichkeit, neue Technologien zu erproben und so die optimale Lösung für ihr Unternehmen zu finden, bevor sie in eine neue Technologie ...

