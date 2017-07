Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Dienstag im Plus gestartet, wobei größere Impulse fehlen. Diese dürfte erst die Berichtssaison liefern, die in der kommenden Woche in Europa startet. "Da die Unternehmen starke Zahlen liefern dürften, könnten europäische Aktien dann wieder Oberwasser bekommen", erwartet Felix Herrmann, Kapitalmarktstratege bei Blackrock. Er bleibt daher bis auf weiteres sehr positiv für europäische Aktien gestimmt . Der DAX legt am Morgen um 0,5 Prozent auf 12.504 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 startet 0,2 Prozent höher bei 3.486 Zählern.

Der nächste wichtige Termin ist die Anhörung von Fed-Chefin Yellen vor dem US-Kongress am Mittwoch. Nach Einschätzung der Societe Generale wird Yellen in ihrer Rede die wirtschaftliche Erholung in den USA im zweiten Quartal unterstreichen und zugleich ihre Meinung zum Ausdruck bringen, dass es sich bei den zuletzt schwachen Inflationsdaten um ein kurzfristiges Phänomen handelt.

Sollten die Finanzmärkte die Yellen-Aussagen hawkish interpretieren, könnte dies die Kurse an den Anleihe- und Aktienmärkten erneut unter Druck setzen. Die Erwartungen der US-Notenbank und der Finanzmärkte an die weitere Zinspolitik liegen bislang weit auseinander - während die Fed vier Zinsschritte bis Ende 2018 in Aussicht stellt, sind am Markt bislang nur zwei Schritte eingepreist. In diesem Umfeld startet der Euro knapp unter der Marke von 1,14 Dollar in den Tag.

Tui steigt bei Hapag-Lloyd aus

Tui ist komplett bei der Reederei Hapag-Lloyd ausgestiegen. Der Touristikkonzern veräußerte die noch verbliebenen rund 8,5 Millionen Aktien im Paket und erzielt bei der Transaktion einen Nettoerlös von 244,4 Millionen Euro. Tui geht davon aus, dass die Veräußerung zu einem Buchgewinn von 172,7 Millionen Euro im Geschäftsjahr per Ende September 2017 führen wird. Mit der Veräußerung schließt der Konzern den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichen und Beteiligungen ab.

Die Erlöse aus der Transaktion sollen in den Umbau von Tui zu einem integrierten Touristikkonzern mit Schwerpunkt auf eigenen Hotel- und Kreuzfahrtmarken und die weitere Stärkung der Bilanz reinvestiert werden. "Mit dem Verkauf nutze TUI die Gunst der Stunde", heißt es im Handel. Die Aktie von Tui notiert 1,4 Prozent im Plus, für Hapag Lloyd geht es mit dem nunmehr beseitigten Aktienüberhang um knapp 7 Prozent nach oben.

Der Küchenausrüster Rational ist dank der guten Rahmenbedingungen insgesamt und einiger Großaufträge aus Nordamerika optimistischer für das Wachstum im laufenden Jahr. Das MDAX-Unternehmen erhöhte seine Wachstumsprognose für 2017. Der Ausblick auf die operative Marge bleibt unverändert. Für die Aktie geht es in Folge um 2 Prozent nach oben.

Sanofi stärkt seine Impfstoffe

Eine kleinere Übernahme gibt es im Pharma-Sektor. Der französische Konzern Sanofi verstärkt sein Impfstoffgeschäft mit einem Zukauf in den USA. Sanofi übernimmt die auf Impfstoffe spezialisierte Biotechnologiefirma Protein Sciences. Die Franzosen zahlen für das nicht börsennotierte Unternehmen zunächst 650 Millionen US-Dollar, bei Erreichen bestimmter Meilensteine werden bis zu 100 Millionen Dollar zusätzlich fällig. Die Aktie handelt kaum verändert bei 84,02 Euro.

Nach den Zukäufen der letzten Monate liefert die Anhebung der EBITDA-Prognose bei Wirecard keine Überraschung für die Börse. Vielmehr passt das Unternehmen mit einem erwarteten EBITDA für das Geschäftsjahr 2017 von 392 bis 406 Millionen Euro seine Schätzung an den Konsens (Factset) bei 404 Millionen Euro an.

Klar positiv für Wirecard wertet ein Aktienhändler dagegen die Nachricht vom Vortag, dass das TecDAX-Unternehmen WeChat Pay nach Europa bringt. Die mobile Bezahllösung WeChat Pay hat über 600 Millionen aktive Nutzer - dies entspricht einem Marktanteil von fast 40 Prozent im chinesischen Mobile-Payment-Markt. Damit können Touristen aus Asien ihr Geld in Europa in Zukunft viel einfacher ausgeben als bisher. Die Aktie startet 2,8 Prozent höher bei 64,13 Euro und notiert damit auf Rekordhoch.

