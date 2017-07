Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-11 / 09:53 *Leipzig/Ismaning, 11.07.2017 - *Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat das "Office Center Ismaning" ("OCI") am Carl Zeiss Ring in Ismaning bei München nach zweijähriger Haltedauer an den österreichischen Immobilieninvestor Hallmann Holding Investment GmbH mit Gewinn veräußert. Das 546. Objekt im publity-Portfolio ist u.a. Hauptsitz der Constantin Entertainment GmbH. Der 14.500 m² große Komplex aus dem Jahr 1990 ist durch Modernisierungsmaßnahmen auf dem neuesten Stand der Technik. Das Office-Center im etablierten Bürostandort verfügt über gute infrastrukturelle Anbindungen sowie 244 PKW-Stellplätze u.a. in einer eigenen Tiefgarage. Ismaning ist eine Kleinstadt im Norden des Landkreises München, am rechten Isarufer gelegen zwischen der Landeshauptstadt und dem Flughafen München. Über 16.000 Einwohner leben in der Stadt, die sich durch eine hohe Attraktivität als Gewerbestandort auszeichnet. "Dies ist bereits der vierte profitable Verkauf, den wir in den vergangenen zwei Monaten durch unser erfolgreiches Asset Management realisiert haben. Natürlich haben sich auch unser Netzwerk und unsere Expertise in der Standortwahl wieder sehr positiv ausgewirkt", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. *Pressekontakt:* Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-07-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508 WKN: 697250 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 591461 2017-07-11

