Schweden möchte offenbar Mitglied der Europäischen Bankenunion werden. Zuvor kündigte das Nachbarland Dänemark einen möglichen Beitritt an. Für die Skandinavier gibt es dafür zwei entscheidende Gründe.

Schweden erwägt einen Beitritt zur Bankenunion der EU. Die Regierung werde einen solchen Schritt eingehend prüfen, sagte der für Finanzmärkte zuständige Minister Per Bolund der Nachrichtenagentur TT in einem am Montag veröffentlichten Interview. "Wenn die Untersuchung klar ergäbe, dass ein ...

