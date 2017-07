Neues Online Banking für Credit Suisse KundenUser Centric Design: Über 1'000 Privatpersonen und 300 Firmen in den Testgruppen11.07.2017(

Nach einer Pilotphase von mehreren Wochen, in der weitere Kundenrückmeldungen erhalten und in die letzten Entwicklungsschritte integriert wurden, gehen Credit Suisse Direct und Credit Suisse Direct Business heute offiziell live.

1997 war die Credit Suisse die erste Bank, die Online Banking in der Schweiz einführte. Im Jahr des 20. Geburtstags erhält das Portal eine weitere vollständige Überarbeitung, in deren Zentrum die intuitive Bedienung und zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten stehen. Die Benutzeroberfläche von Credit Suisse Direct besteht aus sogenannten Widgets, eine Art intelligenter Kacheln. Sie lassen sich so anordnen, dass jeder Kunde genau die Funktionen auf seiner Startseite angezeigt bekommt, die er am häufigsten nutzt oder bevorzugt. Die Einstellungen lassen sich jederzeit verändern.

Neu ist auch der intelligente Zahlungsassistent, der sich an in der Vergangenheit erfasste Angaben erinnert und so den Zahlungsprozess wesentlich vereinfacht und beschleunigt. Das Ausfüllen einer Zahlung beschränkt sich nun auf eine einzige Seite und dauert nur noch wenige Sekunden. Das Erstellen von Zahlungsvorlagen wird mit dem neuen Assistenten überflüssig.

Ebenfalls überarbeitet wurde die Portfolioübersicht. Sie bietet nun einen ganzheitlichen, kompakten Überblick über alle Vermögenswerte bei der Credit Suisse und vermittelt mit grafischen Elementen einen Eindruck über die Ausgewogenheit des Portfolios. Die angezeigten Inhalte können selbst konfiguriert werden, um eine optimale Übersicht über die Performance zu erhalten.

Mit Credit Suisse Direct Business bietet die Credit Suisse eine auf Unternehmen abgestimmte Lösung an, die die Bedürfnisse von der Einpersonenfirma bis zum weltweit tätigen Konzern abdeckt. Auch bei diesem Portal kommen Widgets zum Einsatz, damit die Startseite bedarfsgerecht arrangiert werden kann. Zugriffsberechtigungen können je nach Funktion und Aufgabe des jeweiligen Mitarbeitenden individuell gestaltet werden. Das ist insbesondere für Unternehmen interessant, in denen verschiedene Funktionen mit unterschiedlichen Bedürfnissen - etwa CFO, Buchhaltung und HR - auf das Online Banking zugreifen.

Das Navigationskonzept von Credit Suisse Direct Business wurde mit Ausrichtung auf die Arbeitsabläufe von Firmenkunden optimiert. Wie beim Privatkunden-Portal war die Vereinfachung des Zahlungsverkehrs ein zentrales Entwicklungsfeld. Auch Unternehmen können künftig den intelligenten Zahlungsassistenten nutzen und mit deutlich weniger Klicks und schneller als bislang Zahlungen vornehmen.

Neben diesen Optimierungen stellt Credit Suisse Direct Business zwei Premieren im Schweizer Online Banking für Firmenkunden vor, die von Kunden während der Entwicklungszeit häufig nachgefragt wurden: Multibanking und Online Leasing. Mit der Multibanking-Funktion können Firmenkunden ihre Konten bei anderen Banken in einer einzigen Übersicht auf dem Credit Suisse Portal anzeigen. Die Einbindung anderer Bankbeziehungen ist mit wenigen Klicks abgeschlossen; ist ein Konto einer fremden Bank erfolgreich integriert, werden dessen Kontostände und -bewegungen optisch gleich wie diejenigen der Credit Suisse Accounts angezeigt.

Online Leasing ist ein neues Tool, mit dem Unternehmen online Leasingverträge für Güter im Wert von bis zu CHF 1,5 Millionen eingehen können. Der Nutzer kann verschiedene Leasingmöglichkeiten vergleichen (24, 36, 48, 60, 72, 84 Monate) und die bevorzugte Variante auswählen. Direkt bei Dateneingabe prüft das Tool die Erfüllung der Kreditvergabekriterien. Sofern das Unternehmen die Bedingungen der Bank für eine Kreditvergabe erfüllt, kann der Antrag digital unterschrieben und abgeschlossen werden. Eine Prüfung dauert damit nicht mehr Tage, sondern wenige Minuten und kann an sieben Tagen pro Woche durchgeführt werden. Weiter bietet das Tool eine Übersicht über alle laufenden Leasingverträge und ermöglicht die Verlängerung ablaufender Kontrakte.

Daneben flossen weitere kleinere Aktualisierungen in das Online Banking-Portal für Firmenkunden ein, etwa die "One-Click-Download-Funktion" für ungelesene Dokumente. Viele Firmen hatten während der Entwicklungsphase diesen Wunsch geäussert.

Mit dem Re-Launch des Online Bankings führt die Credit Suisse auch neue Zugänge ein. Sowohl das Privatkunden- als auch das Geschäftskundenportal sind über das Kundenlogin unter www.credit-suisse.com: User Centric Design) zu erreichen. Alle Information zu den beiden neuen Portalen finden die Kunden unter zwei entsprechenden Microsites: (Link: https://www.credit-suisse.com/ch/de/privatkunden/cs-direct.html) zur Microsite Credit Suisse Direct / (Link: https://www.credit-suisse.com/microsites/directbusiness/de.html) zur Microsite Credit Suisse Direct Business.

Didier Denat, Head Corporate & Investment Banking: "Credit Suisse Direct Business ist der erste Schritt bei der Umsetzung unserer Vision: eine effiziente, modulare und intuitive Schnittstelle, die sämtliche Bedürfnisse unserer Kunden bezüglich Bankdienstleistungen abdeckt. Die innovativen Funktionalitäten des neuen Firmenkundenportals reflektieren den hohen Anspruch an Flexibilität, Schnelligkeit und Transparenz unserer Schweizer Firmenkunden."

Anke Bridge, Head Digital Solutions & Delivery: "Rund 800'000 Menschen nutzen das Online Banking der Credit Suisse regelmässig, viele davon täglich. Bei der Entwicklung von Credit Suisse Direct und Credit Suisse Direct Business sind wir mit dem User Centric Design-Ansatz deswegen bewusst neue Wege gegangen. Dank des intensiven Dialogs mit Privatpersonen und Firmen konnten wir diejenigen Lösungen realisieren, die die tägliche Interaktion tatsächlich vereinfachen."

Credit Suisse AG

Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank kann die Credit Suisse ihren Kunden ihre Expertise aus Private Banking, Investment Banking und Asset Management aus einer Hand anbieten. Die Credit Suisse bietet Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative Produkte. Die Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 46'640 Mitarbeitende. Die Namenaktien (CSGN) der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in Form von American Depositary Shares (CS), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter www.credit-suisse.com.

Disclaimer

Das vorliegende Dokument wurde von der Credit Suisse erstellt. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Credit Suisse zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Credit Suisse zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ein Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig gelten. Die Credit Suisse gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.