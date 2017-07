Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag kaum verändert in den regulären Handel gestartet. Es sind vor allem die Abschläge in einigen defensiven Schwergewichten, welche den ansonsten zuversichtlich gestimmten Markt zurückbinden. Die US-Vorgaben sind mehr oder weniger neutral ausgefallen. Und in Asien legten vor allem Werte aus dem Technologiesektor zu. Doch generell fehle es an Impulsen, um die Kurse stärker zu bewegen, heisst es im Handel

Dies dürfte sich allerdings Verlauf der Woche ändern; Akzente setzen könnten die Quartalsberichte grosser US-Banken wie JPMorgan, Morgan Stanley, oder Citigroup. Zudem würden sich die Blicke der Anleger bereits auf einen Auftritt der Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, vor Vertretern des US-Kongresses am Mittwoch richten. Diese könnte Anhaltspunkte für die erwartete nächste Zinserhöhung liefern.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr unverändert zum Vortag bei 8'943,54 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt 0,17% auf 1'442,04 Zähler, während der breite Swiss Performance Index (SPI) sich ebenfalls nicht bewegt und bei 10'172,92 steht. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen je 14 im Plus und im Minus, während zwei Papiere unverändert notieren.

Bewegung in verschiedene Einzelaktien bringen Analystenvoten. So geht es mit Adecco um 1,4% nach unten, nachdem die Deutsche Bank die Aktien des Personaldienstleisters ...

