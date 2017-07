Die Aktien von Siltronic sind freundlich in die neue Woche gestartet. Die jüngste Korrektur könnte jetzt beendet sein - der Titel notiert wieder auf einem gesunden Kursniveau. Das sollte ihm Kraft verleihen, jetzt in Richtung 100-Euromarke zu laufen. Welche Strategie jetzt greift und was es mit einem Long-Derivat realistisch zu verdienen gibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...