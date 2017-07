Wien - In den USA steht heute die Veröffentlichung der im Rahmen der JOLT-Erhebung ermittelten Zahl an unbesetzten Stellen im Mai an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im April sei die Zahl der offenen Stellen auf den Rekordwert von 6,044 Mio. gestiegen. Die Analysten der RBI haben keinen Zweifel daran, dass die Unternehmen auch im Mai eine ähnlich hohe Zahl an freien Stellen eingemeldet haben. Obwohl also monatlich rund 180.000 Menschen einen neuen Arbeitsplatz fänden, steige die Zahl der freien Arbeitsplätze immer weiter an. Inzwischen komme rein rechnerisch auf jede freie Stelle nur noch rund ein Arbeitssuchender.

