Wien - Im Vorfeld der Sommerpause begannen gestern gleich fünf High-Yield-Emittenten mit Roadshows, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So könnten die geplanten Deals von Maxeda DIY Holding, Demire Real Estate, United Group, Hema Bondco sowie AnaCap Financial Europe in dieser Woche in Summe rund EUR 3,2 Mrd. zum Primärmarktaufkommen beitragen. Darüber hinaus habe die französische Agency SNCF Réseau die Emission eines Green Bonds mit 30-jähriger Laufzeit angekündigt.

