Zürich - Für die Erneuerung ihres Online Bankings pflegte die Credit Suisse einen intensiven Austausch mit Privat- und Firmenkunden. Ziel war die Entwicklung möglichst bedarfsgerechter Funktionalitäten. Mit dem Re-Launch können Privatpersonen Zahlungen künftig erheblich schneller erfassen und ihr Online Banking personalisieren. Auf dem Portal für Firmenkunden stehen zwei wesentliche Neuheiten an: eine Multibanking-Lösung und der papierlose Abschluss von Leasingverträgen.

Nach der Einführung von Online Relationship Onboarding für Privatkunden präsentiert die Credit Suisse die nächsten Neuerungen aus der Digitalisierungsstrategie: Credit Suisse Direct als Online Banking-Portal für Privatkunden und Credit Suisse Direct Business als Pendant für Firmenkunden. Die beiden Lösungen wurden in den letzten Monaten grundlegend überarbeitet und auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt. Dazu wählte die Bank einen so genannten "User Centric Design"-Ansatz und arbeitete eng mit Kunden aus den verschiedenen Segmenten zusammen. Über 1'000 Privatpersonen und 300 Firmen wurden in Umfragen und Workshops zu ihren Anforderungen befragt und konnten so ihre Vorstellungen frühzeitig und kontinuierlich adressieren.

Nach einer Pilotphase von mehreren Wochen, in der weitere Kundenrückmeldungen erhalten und in die letzten Entwicklungsschritte integriert wurden, gehen Credit Suisse Direct und Credit Suisse Direct Business heute offiziell live.

Credit Suisse Direct: personalisierbare Online Banking-Plattform für Privatkunden

1997 war die Credit Suisse die erste Bank, die Online Banking in der Schweiz einführte. Im Jahr des 20. Geburtstags erhält das Portal eine weitere vollständige Überarbeitung, in deren Zentrum die intuitive Bedienung und zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten stehen. Die Benutzeroberfläche von Credit Suisse Direct besteht aus sogenannten Widgets, eine Art intelligenter Kacheln. Sie lassen sich so anordnen, dass jeder Kunde genau die Funktionen auf seiner Startseite angezeigt bekommt, die er am häufigsten nutzt oder bevorzugt. Die Einstellungen lassen sich jederzeit verändern.

"Credit Suisse Direct Business ist der erste Schritt bei der Umsetzung unserer Vision: eine effiziente, modulare und intuitive Schnittstelle, die sämtliche Bedürfnisse unserer Kunden bezüglich Bankdienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...