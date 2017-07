MiFID II Praxislösung: ARIVA.DE stellt individuell anpassbare Product Governance-Anwendung für Vertriebsstellen vor

Ab dem 3. Januar 2018 sind Hersteller und Verkäufer von Finanzprodukten in der EU verpflichtet, für ihre Produkte Zielmärkte zu definieren. Mit der sogenannten Product Governance will die Marktaufsicht verhindern, dass Kunden Wertpapiere verkauft bekommen, die für sie ungeeignet sind. ARIVA.DE stellt einen neuen Service vor, mit dem Vertriebsstellen die neuen Vorgaben sicher und einfach umsetzen können.

Kiel, 11.07.2017 Mit neuen Regeln zum Product Governance zieht die europäische Finanzmarktaufsicht ESMA Leitplanken in den Handel mit Wertpapieren ein. Um Anleger davor zu schützen, dass sie Produkte verkauft bekommen, die für ihre Bedürfnisse gar nicht geeignet sind, müssen Hersteller von Finanzinstrumenten künftig bestimmte Produktgenehmigungsverfahren vorhalten. Besonders in die Pflicht genommen werden auch die Vertriebsstellen: Von ihnen wird erwartet, dass sie für jedes Produkt den vom Hersteller skizzierten Zielmarkt kritisch prüfen, für die Praxis erweitern und für den eigenen Kundenstamm konkretisieren, wem das Produkt angeboten werden darf. Für diese Mammutaufgabe bietet ARIVA.DE jetzt als einer der ersten Anbieter in Deutschland eine intelligente Lösung an.

"Wir wollen den Vertriebsstellen die Arbeit so einfach wie möglich machen", sagt Paul Mallach, Leiter Forschung und Entwicklung bei ARIVA.DE. Die neue Anwendung ist webbasiert, nach Wünschen des Kunden konfigurierbar und mandantenfähig.

Damit Vertriebsmitarbeiter die abstrakten Zielmarkt-Definitionen der Hersteller überhaupt auf ihre Kundenbasis übertragen können, werden diese zunächst vereinheitlicht. Das ist notwendig, weil die Emittenten mit uneinheitlichen Zielmarkt-Ausprägungen und unterschiedlichen Dateiformaten arbeiten. Die Harmonisierung erfolgt automatisch und nach Vorgaben der Vertriebsstelle.

Nach Import und Harmonisierung der Datensätze können Kunden die Hersteller-Angaben präzisieren und zusätzliche Zielmarkt-Kriterien frei definieren. Auch Zielmarktdefinitionen für Produkte von Herstellern, die nicht unter die EU-Richtlinie fallen, sind abbildbar.

Neben vielen hilfreichen Übersichten ist der kontinuierliche Überwachungsprozess ein wesentliches Feature der neuen Applikation: Das System protokolliert sämtliche Uploads, alle von den Hersteller-Angaben abweichenden Zielmarkt-Definitionen sowie alle späteren Anpassungen. Zudem lassen sich mit der Anwendung auditfähige Reports erstellen und archivieren. Sie ist flexibel genug, um auch spezielle Wünsche (zum Beispiel vorgeschaltete Produktfilter oder andere Spracheinstellungen) zu berücksichtigen.

Die neue Product Governance-Anwendung ist Teil der ARIVA Regulatory Services (ARS), einer zentralen Plattform für vielfältige Dienstleistungen im Bereich der Finanzregulatorik. Die Applikation lässt sich mit weiteren Dienstleistungen kombinieren, etwa dem ARIVA.DE Document Linker, mit dessen Hilfe Anwender einfachen Zugriff auf regulatorische Dokumente (PIB, PRIIPS etc.) haben, die Kunden bei Beratungsgesprächen ausgehändigt werden müssen.

Die ARIVA Regulatory Services im Internet unter: http://ars.ariva.de/.

Über die ARIVA.DE AG ARIVA.DE wurde 1998 als eines der ersten Börsenportale gegründet und gehört heute zu den marktführenden, bankenunabhängigen Finanzportalen in Deutschland. Neben dem eigenen Finanzportal entwickelt und betreibt ARIVA.DE kundenindividuelle White-Label-Portale und bietet Web-Services sowie Analysetools für bestehende Finanz-Webseiten an.

Das stark wachsende Geschäftsfeld regulatorischer Services umfasst neben dem Dokumentenmanagementsystem EasyKID zur automatisierten Realtime-Generierung richtlinienkonformer Dokumente weitere Services zur Erfüllung komplexer aufsichtsrechtlicher Anforderungen wie zum Beispiel PIB, PRIIP oder MiFID. Viele dieser Services werden bereits seit Jahren erfolgreich bei international renommierten Börsen, Banken und Emittenten eingesetzt.

Darüber hinaus bietet ARIVA.DE im Geschäftsfeld Marktdaten Services umfangreiche Stamm- und Kursdaten, Indizes, Fundamentaldaten, Kennzahlen und weitere Finanzmarktinformationen an. Einzigartig ist das Angebot an Derivate-Stammdaten, das alle Emittenten der Zertifikatebörse Frankfurt umfasst und ARIVA.DE zu einem führenden Anbieter in diesem Segment macht.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kiel und Niederlassung in Frankfurt am Main beschäftigt aktuell etwa 100 Mitarbeiter.

Kontakt: ARIVA.DE AG Sophie Mende Tel: 069 203477 - 22 Mail: ars@ariva.de

