Seit Anfang 2016 kann übergeordnet beim Wertpapier vom Gasehersteller Linde eine längere Erholungsbewegung festgehalten werden, die vom Unterstützungsniveau um 113,50 Euro vor wenigen Wochen auf ein bisheriges Verlaufshoch von 179,70 Euro aufwärts geführt hat. Zwar verfehlte die Aktie nun knapp ihre Zwischenhochs aus 2015 bei 182,55 Euro und setzte anschließend zu einer zwischengeschalteten Korrektur zurück auf das Unterstützungsniveau von 166,00 Euro an, konnte sich jedoch in den vergangen Handelstagen auf diesem Niveau stabilisieren und im heutigen Handel sogar zurück über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 zulegen. Dieser Umstand impliziert nun eine direkte Fortsetzung des Anfang Mai aufgestellten Kaufsignals und kann für ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis sehr herangezogen werden.

Um das Niveau von 166,00 Euro zeigt sich kurzfristig ein tragfähiger Doppelboden, der im weiteren Verlauf nun Kursgewinne zurück an die aktuellen Jahreshochs von 179,70 Euro bereithält. Solange der gleitende Durchschnitt EMA 50 bei 168,94 Euro nicht unterschritten wird, können interessierte Marktteilnehmer über entsprechende Long-Instrumente an einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung bis an die Jahreshochs partizipieren - Ein Test der Zwischenhochs bei 182,55 Euro verspricht sogar noch eine viel höhere Rendite-Chance und das binnen weniger Handelswochen. Abgesichert sollte ein Investment aber noch unterhalb der jüngsten Verlaufstiefs von 164,45 Euro, falls Käufer doch noch das Handtuch hinwerfen sollten und die Aktie wieder gen Süden abgedreht.

Einstieg per Market-Buy-Order: 170,45 Euro

Kursziel: 179,70 / 182,55 Euro

Stopp: < 164,45 Euro

Risikogröße pro CFD: 6,00 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Linde AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 170,45 Euro; 10:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

