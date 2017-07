Hilden/Düsseldorf (ots) -



Bakkafrost, einer der größten fischverarbeitenden Betriebe der Färöer-Inseln, wurde in das Anlageuniversum des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC aufgenommen. Wesentlicher Geschäftszweig ist der Betrieb von Lachsfarmen sowie Verarbeitung und Verkauf von Lachs. Bedient wird das Premiumprodukt-Segment, der Marktführer Marine Harvest beliefert hingegen vorwiegend den Massenmarkt. Bakkafrost stellt die Futtermittel nach hohen Standards selbst her und bezieht kein Futter aus minderwertigen Quellen. Ökoeffizienz und Ökobilanz haben einen hohen Stellenwert.



Alfred Platow informiert im Detail: "Im Vergleich zur Tiermast von Rind, Schwein und Huhn sind die Ökoeffizienz-Daten für Färöer-Zuchtlachs insgesamt deutlich besser. Beim ökologischen Fußabdruck durch Wasserverbrauch und Treibhausgasemissionen zeigt sich das gleiche positive Bild. Die Lachsfarmen auf den Färöer Inseln haben die beste Futterverwertungs-Kennziffer im weltweiten Vergleich. Die hohen Umwelt- und Biodiversitätsschutz-Standards schließen eine Nutzung von Antibiotika aus. Die Färöer Aquakulturindustrie hat sich auf atlantischen Lachs höchster Qualität spezialisiert und sich dabei der Nachhaltigkeit und einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt verpflichtet. Das hat uns und unseren Anlageausschuss für den ÖKOVISION überzeugt."



Die Färöer Inseln sind der ideale Standort für erstklassige Lachsproduktion. Die entfernte Lage überzeugt durch unberührtes klares Gewässer, kühle beständige Wassertemperaturen, starke Strömungen und gut zugängliche Fjorde, die tief ins Landesinnere einschneiden.



Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.



