Der weltberühmte Ratgeber "Keine Ausreden!: Die Kraft der Selbstdisziplin" (No Excuses!: The Power of Self-Discipline) vom führenden Motivationsredner Brian Tracy ist zum ersten Mal als deutschsprachiges Hörbuch im AB Publishing Verlag erschienen.



Das deutschsprachige Hörbuch ist auf audible.de (http://audible.de) erhältlich - http://www.audible.de/pd/Wirtschaft- Karriere/Keine-Ausreden-Die-Kraft-der-Selbstdisziplin-Dein-Erfolg-Hoe rbuch/B01MFAI60T



Als einer der besten und renommiertesten Erfolgstrainer zeigt Brian Tracy, wie man in Bezug auf jeden einzelnen Aspekt seines Lebens disziplinierter und erfolgreicher werden kann: privat, persönlich und beruflich. Außerdem liefert der Autor viele praktische Ideen, wie man Schritt für Schritt seine Visionen und Träume verwirklichen und sein volles Potential entfalten kann.



"Keine Ausreden!" ist jedoch nicht das einzige Buch von Brian Tracy im Katalog von AB Publishing. Besondere Aufmerksamkeit verdienen solche Bücher wie "Ziele! Setzen. Verfolgen. Erreichen" (Goals!: How to Get Everything You Want - Faster Than You Ever Thought Possible), "Das Maximum-Prinzip" (Maximum Achievement: Strategies and Skills That Will Unlock Your Hidden Powers to Succeed), "Thinking Big: Von der Vision zum Erfolg", "Das Gewinner-Prinzip: Wege zur persönlichen Spitzenleistung" und viele andere. Den ganzen Katalog finden Sie auf http://www.ab-publishing.net



Seit langem kooperiert AB Publishing mit dem weltweit bekanntesten Persönlichkeitstrainer und Managementberater. Seine Werke, die in über 42 Sprachen übersetzt wurden, inspirieren Millionen Menschen überall in der Welt.



"Ich freue mich über die langjährige Zusammenarbeit mit dem besten Erfolgstrainer der Welt. Alles, was Brian Tracy zum Thema Erfolg, Leistung und Zielorientierung weiß, wird in seinen Büchern dargelegt. Zusammen helfen wir unseren Lesern und Hörern weltweit, neue Horizonte zu eröffnen und Erfolge zu realisieren." - Viktoria Salnikova, Editor-in-Chief AB Publishing Verlag.



AB Publishing ist ein internationaler Verlag, der auf Hör- und E-Bücher spezialisiert ist. Business, populäre Psychologie, Selbstentwicklung, gesunder Lifestyle und Fremdsprachenlernen - das sind die Themen, die uns interessieren.



Das Unternehmen kooperiert mit führenden Verlagen und weltweit bekannten Autoren. Derzeit enthält der Katalog von AB Publishing mehr als 450 Titel, darunter solche Bestseller wie "Reicher Vater, armer Vater" von Robert Kiyosaki, "Die 4-Stunden-Woche" von Timothy Ferriss, "Denke nach und werde reich" von Napoleon Hill, "Die Gesetze der Gewinner" von Bodo Schäfer und viele andere.



Das Ziel des AB Publishing Verlags ist es, nützliche und interessante Bücher für ein breites Spektrum der Zuhörer und Leser zu produzieren.



Pressekontakt: Viktoria Salnikova editor@ab-publishing.net +7(968)973 6279