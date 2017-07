Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-11 / 10:38 _Die Marktforscher von MediaAnalyzer testen tagtäglich Werbung in der Zielgruppe und geben anschließend Empfehlungen zur Optimierung der Kampagne. Doch was würden die Menschen selbst ändern, wenn sie könnten? Das wollte MediaAnalyzer von 3.000 Menschen aus Deutschland wissen._ Zwei Themen bewegen die Zuschauer mehr als alle anderen: Sie wünschen sich von Werbung gute Unterhaltung und gleichzeitig eine natürlichere Darstellung der Wirklichkeit. Diese Wünsche kommen in verschiedener Form zum Ausdruck. Beim Wunsch nach besserer Unterhaltung wird häufig ausgedrückt, die Werbung solle witziger, humorvoller sein. Nicht, wie so häufig zu sehen, albern und überzogen, sondern wirklich lustig. Aus Sicht der Konsumenten scheint dies leider oft nicht zu gelingen. Joachim Netz, Director Research & Key Account Management bei MediaAnalyzer, dazu: "Dass sich die Menschen wünschen, besser unterhalten zu werden, überrascht zunächst nicht. Doch hier ist insbesondere gemeint, dass scheinbar originelle oder witzige Werbung aus Sicht der Zielgruppe häufig genug eben nicht wirklich überzeugt! Es geht also tatsächlich auch in der Werbung um die hohe Kunst guter - und natürlich wirksamer - Unterhaltung." _"Werbung sollte witzig und vor allem ehrlich sein." (Zitat)_ Der zweite zentrale Wunsch, das Verlangen nach mehr Authentizität, betrifft die Darstellung eines glaubwürdigen Alltags mit natürlichen Personen. Auch die Vermeidung von Klischees und die Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen werden hier angesprochen. Hierzu meint Werbewirkungsspezialist Joachim Netz: "Dass realistischere Werbung mit authentischen Menschen ein zentraler Wunsch der Konsumenten ist, zeigt, dass sich die Branche ein Stück weit vom Verbraucher entfernt hat. Umso wichtiger, genauer hinzuschauen, was die Zielgruppe wirklich will. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass manches Experiment mit echten Personen ebenfalls nicht gut funktioniert hat. Werbung ist eben häufig eine Gratwanderung, irgendwo ein bisschen zu viel - schon fällt sie durch." Die Befragung wurde mit 3.000 Frauen und Männer im gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Weitere spannende Ergebnisse und eine Zitate-Sammlung finden Sie direkt bei MediaAnalyzer: http://www.mediaanalyzer.com/aktuelles/exklusiv-3000-deutsche-sagen-werbern- die-meinung/ [1] _Über MediaAnalyzer: Die MediaAnalyzer GmbH ist eines der führenden Marktforschungsinstitute im Bereich Werbewirkung. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und New York ist weltweit am Markt aktiv. Mit Erfahrungen aus über 10.000 Werbemitteltests verfügt MediaAnalyzer über einen großen Erfahrungsschatz. Über nonverbale Verfahren in Kombination mit einer Befragung erhalten Kunden vorab detaillierte Reaktionen der Konsumenten zu ihrer Werbekampagne._ _Kontakt: _netz@mediaanalyzer.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: MediaAnalyzer Software & Research GmbH Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2017-07-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 590297 2017-07-11 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8feace0a8eab5499f41bbed79d6c6874&application_id=590297&site_id=vwd&application_name=news

