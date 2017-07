Berlin (ots) -



Donald Duck, Micky Maus und Co. - jetzt gibt es die zehn beliebtesten Entenhausener als exklusive und hochwertige Sammelfiguren. Ab dem 14. Juli sind die bis zu sieben Zentimeter großen Figuren der Entenhausen-Stars im Folienbeutel zusammen mit einem spannenden Mini-Comic im Handel erhältlich. Von Enten über Mäuse bis hin zu den Supergaunern - alle sind dabei.



Als besonderes Highlight liegt dem kommenden Micky Maus-Magazin #29 (14. Juli) eine der zehn exklusiven Sammelfiguren bei. Zudem wird es in Ausgabe #35 (25.08.) eine limitierte, goldene Sonderfigur der Entenhausen-Stars geben.



Die Entenhausen-Stars richten sich vorwiegend an Mädchen und Jungs im Alter von 8 bis 12 Jahren sowie ältere Fans der Entenhausener Comic-Produkte, wie etwa Micky Maus-Magazin oder Lustiges Taschenbuch.



Das Sammelfiguren-Sortiment umfasst Donald Duck, Micky Maus, Dagobert Duck, die Neffen Tick, Trick und Track, Goofy, Superheld Phantomias, Daisy Duck, Daniel Düsentrieb sowie Hexe Gundel Gaukely und einen Panzerknacker.



