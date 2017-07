Auffällig stark präsentierte sich das Wertpapier von Wirecard in der abgelaufenen Woche und kletterte sogar kurzzeitig über seine Vorhochs - In dieser Woche setzte die Aktie ihren Höhenflug weiter fort und steigt zugleich auf frische Allzeithochs an.

Innerhalb des langfristigen Aufwärtstrendkanals erreichte das Papier in 2015 ein bisheriges Jahreshoch von 48,96 Euro und schlug anschließend in eine volatile Seitwärtskonsolidierung um. Zu Beginn des letzten Jahres rutschte die Aktie sogar unter eine mittelfristig entscheidende Unterstützung und drohte nachhaltig darunter abzugleiten - Nach einem Verlaufstief bei 29,40 Euro startete anschließend aber wieder eine größere Erholungsbewegung zurück über das Niveau von 40,00 Euro, die im weiteren Verlauf sogar bis an die Vorhochs bei 48,96 Euro aufwärts reichte. Nur wenig später gelang dem Wertpapier des Zahlungsdienstleisters ein Sprung darüber und frische Jahreshochs - das konsequent umgesetzte ...

