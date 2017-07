Am Morgen starteten die Bullen den Versuch, die DAX-Marke von 12.500 Punkten zurückzuerobern. Lange konnte sich das deutsche Börsenbarometer jedoch nicht darüber halten. Dafür sind die Aktien von Rational und Wirecard stark gefragt. Unter Druck stehen seit gestern die Papiere von GFT Technologies. Die Börsianer warten nun mit Spannung auf die Auftritte von Fed-Chefin Janet Yellen in Washington am Mittwoch und Donnerstag. Holger Scholze berichtet.