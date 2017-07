Die Outfits von Stars per Mausklick nachkaufen - damit wirbt das Startup About You um Kunden. Das Tochterunternehmen der traditionsreichen Otto Gruppe wagt nun den Sprung ins Ausland - und hat große Vorbilder.

Eine beliebte Rubrik in Modezeitschriften ist die Stilkritik: Welche Kleidung trug welcher Star bei welchem Event? So ähnlich funktioniert der Online-Shop About You - zumindest in Teilen: Stars tragen Outfits, die sich komplett oder Stück für Stück nachkaufen lassen. Jimi Blue Ochsenknecht etwa posiert in verschiedenen Garderoben.

About You ist der jüngste Hoffnungsträger der traditionsreichen Otto-Group. Nach schnellem Wachstum im deutschsprachigen Raum braucht der vor drei Jahren gestartete Online-Modeversender jetzt Übersetzer. Den Anfang der geplanten Expansion in Europa sollen die Niederlande und Belgien machen. Weitere Länder sollen noch 2017 folgen, sagte Finanzchef Hannes Wiese dem Handelsblatt.

About You macht Anbietern wie Zalando und Amazon Konkurrenz, indem der Händler seinen Kunden individualisierte Angebote zeigt. Es geht dabei mehr um das Entdecken von neuen Produkten als um das Bestellen von bestimmten, vorher ausgesuchten Kleidungsstücken. Die Hamburger arbeiten stark mit Prominenten zusammen, die auf der Seite quasi einen Einblick in ihren - vermeintlichen - Kleiderschrank geben. About You ähnelt somit in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...