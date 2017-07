Liebe Leser,

am Montag veräußerte die TUI AG ihre verbliebenen Anteile an der Hapag-Lloyd AG. Am Dienstag lieferte der Reisekonzern konkrete Zahlen zum Nettoerlös, den diese Transaktion einbrachte.

Nettoerlös von knapp einer Viertelmilliarde

So konnte TUI insgesamt 8,5 Mio. Hapag-Aktien am Markt platzieren. Dadurch flossen dem Unternehmen Nettoeinnahmen in Höhe von 244,4 Mio. Euro zu. Dabei profitierte TUI bereits von Kurspreisen, die unmittelbar nach ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...