Insgesamt rund 4,6 Mio Kubikmeter zusätzliche Deponiekapazität will die AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH auf ihrer Zentraldeponie Emscherbruch (ZDE) in Herten in den kommenden Jahren schaffen und so für Entsorgungssicherheit im Regierungsbezirk Münster sorgen. Zusätzliche Fläche beansprucht das Vorhaben nicht, stattdessen soll vor allem in die Höhe gebaut werden. Bereits seit 2015 ...

