München (ots) - Mit 2,8 Millionen Instagram-Followern ist Stefanie Giesinger das beliebteste deutsche Model. In COSMOPOLITAN (EVT. 06.07.) verrät die 20-Jährige, was von ihren Posts real ist und ob ihr Social Media Fame ihr bei einer internationalen Karriere hilft.



Steffis neuster Karrieredeal: ein Vertrag bei der New Yorker Modelagentur Muse Management. Ihre fast drei Millionen Follower haben ihr dabei geholfen: "Ein Kunde 'kauft' eben nicht nur das Model, sondern auch seine Bekanntheit. Ich habe mich in New York bei zwölf Agenturen vorgestellt und alle waren interessiert. Auch, weil sie mein Following spannend fanden." Aber nicht nur die große Anzahl an Fans hat die Modelscouts überzeugt: "Die meinten, man könnte mir zutrauen, in TV-Shows zu gehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Heidi Klum hat es genauso geschafft."



Wenn es um ihr Instagram-Profil geht, gibt es nur wenig, was Steffi nicht mit ihren Fans teilt: "Meine Verwandtschaft zeige ich wenig. Ansonsten ist für mich so gut wie nichts privat. Früher hat man alles geheim gehalten. Ich bin die neue Generation. Ich finde es schön, mein Leben mit Millionen zu teilen." Im Gegensatz zu ihren Storys auf Instagram und Snapchat, in denen Steffi ihr reales Leben zeigen möchte, sind die Fotos auf ihrem Profil inszeniert: "Ich achte auf meine Haltung, suche das richtige Licht...Ich versuche natürlich, einen schönen Content zu kreieren. Das ist für mich wie Kunst." Manchmal dauert es sehr lang, bis sie zufrieden mit dem Ergebnis ist: "Wenn ich mich hübsch fühle, mache ich im Schnitt fünf Fotos, bevor eins online geht. An schlechten Tagen 50", lacht das Model.



Trotz ihres Ruhms weiß Stefanie Giesinger, dass ihre Social Media Buddies keine wahren Freunde sind: "Wir verstehen uns super, machen aber privat nicht oft was zusammen. Weil es mir sehr schwerfällt, mich zu öffnen. Und auch, wenn ich kein Weltstar bin, habe ich immer Angst, ausgenutzt zu werden. Echte Freunde habe ich genau drei: meine Schulfreunde Jannik und Jenny. Und meine große Liebe Marcus." Die gemeinsame Zeit mit ihrem Freund, dem britischen YouTube-Star Marcus Butler, verbringt die Influencerin am liebsten offline: "Das Allerschönste ist für mich, wenn wir schweigend nebeneinander liegen und nur unsere Seelen sprechen lassen."



