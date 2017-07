FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Ausstieg von Tui hat die Kursrally von Hapag-Lloyd am Dienstag nicht aus dem Tritt gebracht. Die Papiere der Reederei kletterten weitere 6,7 Prozent und kratzten zwischenzeitlich gar an ihrem Rekordhoch aus dem März bei 31,835 Euro. Die Anleger zeigten sich beeindruckt, wie gut die ohne Abschlag erfolgte Platzierung am Markt aufgenommen wurde.

Für gute Stimmung sorgte in der Branche am Vortag die Milliardenübernahme von Orient Overseas International aus Hongkong durch die chinesische Container-Reederei Cosco. Dies führt laut dem Börsenbriefautor Hans Bernecker zu einer grundsätzlich neuen Einschätzung - auch für die deutsche Nummer 5 der Welt.

Hapag-Lloyd-Aktien waren daraufhin am Montag bereits um 7 Prozent angesprungen. Ein Kurszuwachs, den der Tourismuskonzern Tui Experten zufolge für den lange erwarteten Ausstieg nutzte./ag/she

