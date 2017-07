München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Anna Maria Damm ist mit ihrem Mega-Body als Kandidatin bei "GNTM" bekannt geworden. Heute modelt die 21-Jährige nicht nur erfolgreich, sie rockt außerdem als Youtuberin und Bloggerin das Internet. Für JOY (8/2017, EVT. 07.07.) verrät sie, wie sie ihre sexy Kurven in Form bringt: mit ihren fünf Traumfigur-Tricks.



1. Motivation auf vier Beinen



Haustiere sind zwar verschmust, können ihre Besitzer aber auch ganz schön auf Trab halten. Anna Maria Damm kümmert sich um zwei niedliche Vierbeiner - und bleibt dadurch fit: "Dank meiner Katzen Mila und Nala bin ich ständig in Bewegung."



2. Spaß muss sein



Für Anna Maria darf die nötige Portion Spaß beim Workout nicht zu kurz kommen - dann kommt der Bikini-Body fast von allein: "Sport muss für mich vielseitig sein, sonst wird mir schnell langweilig! Am liebsten power ich mich beim Inlinern, Surfen oder Trampolinspringen aus!"



3. Cardio-Fan



Für das tägliche Training setzt das Model auf moderates Ausdauertraining: "Auf dem Stepper oder Laufband kann ich meine Bikinifigur am effektivsten trainieren! Um bei Crunches und Co. noch schneller Erfolge zu erzielen, benutze ich zusätzlich ein Waistband."



4. Big breakfast



Obwohl Anna Maria diszipliniert an ihrem Body arbeitet, gönnt sie sich auch mal was Süßes - am liebsten morgens: "Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages! Da kann man richtig reinhauen, ohne dass man jedes Gramm gleich auf den Hüften sieht. Mein Favorit: Waffeln!" Ihr Tipp: Einen zerbröselten Oreo-Keks mit in den Teig geben.



5. Workout-Buddy



Wer zu zweit trainiert, pusht sich nicht nur gegenseitig - es macht auch gleich viel mehr Spaß. Deshalb hat Anna Maria einen Workout-Buddy: "Mit meiner Schwester Katharina Sport zu machen, ist die beste Motivation! Da vergeht die Zeit wie im Flug, weil wir zwischendurch immer rumalbern!"



Hinweis für die Redaktionen:



Die neue JOY-Ausgabe 7/2017 ist ab dem 7. Juli 2017 im Handel. Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichung frei.



Über JOY



Der Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune. Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einem einzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche und erfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optik präsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippsten Fashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier- und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neu zu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz von JOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für die Internationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in sieben Ländern erfolgreich erscheint.



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY, SHAPE, InTouch Style und ab 29. März zusätzlich "einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



OTS: Bauer Media Group, JOY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32925 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32925.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Anna Hezel Unternehmenskommunikation T +49 40 30 19 10 74 anna.hezel@bauermedia.com https://twitter.com/bauermediagroup