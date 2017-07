Die Commerzbank Aktie kann stark ansteigen. So deutlich, dass manch ein Beobachter zweimal hinsehen muss. Ist das der Finanzwert, der so lange und so tief gesunken ist? Plötzlich soll anders sein. Investoren machen sich große Hoffnungen, dass mit der angenommenen Zinswende wieder gute Geschäfte möglich sind. Also werden jetzt Aktien gekauft, damit man an dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...