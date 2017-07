Stadtlohn - Der EUR notierte gestern morgen bei 1,1410/1,1395 USD, so die Experten von "day-trading-live.de". Am Morgen habe der EUR versucht, noch oben auszubrechen, sei jedoch an der 1,1418 USD gescheitert. Von hier aus sei es unter die 1,1400 USD zurückgegangen, wobei der EUR sich bereits bei 1,1381 USD, über dem TT von Freitag, habe stabilisieren können.

Den vollständigen Artikel lesen ...