Die Aktie des Salz- und Düngemittelproduzenten K+S (ISIN DE000KSAG888) hat sich am späten Vormittag an die Spitze der MDAX-Gewinner gesetzt. Neue Nachrichten von Unternehmensseite sind derzeit nicht zu finden, besondere Kursziel-Veränderungen seitens der Analysten gab es bislang auch nicht. Es scheint, als wäre sich das bullishe Lager bei dieser Aktie schlicht bewusst geworden, dass jetzt umgehend wieder Zug in den Kurs kommen muss um zu verhindern, dass der Aufwärtstrend bricht. Die potenzielle Gefahr sehen Sie im Chart:

Bei K+S hatte sich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...