Auf der Bundesautobahn 38, zwischen den Anschlussstellen Schafstädt und Querfurt, ist in der Nacht auf Dienstag der 23 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen. Der Mann war auf Höhe des Parkplatzes "Querfurter Platte" auf einen tschechischen Sattelzug aufgefahren, der auf dem Verzögerungsstreifen abgestellt war, teilte die Polizei mit.

Der 23-jährige Pole verstarb noch am Unfallort. Die Autobahn musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme sowie für die Bergungs- und Rettungsarbeiten in Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.