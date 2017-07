Linz - Der Kanadische Dollar (CAD) konnte in den letzten Wochen, trotz sinkender Ölpreise, im Vergleich zu den meisten Währungen aufwerten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Spekulationen über eine mögliche Zinsanhebung der Bank of Canada bis 2018 würden dabei für Rückenwind sorgen. Die aktuelle Korrektur könnte sich bis etwa EUR/CAD 1,4400 fortsetzen. (11.07.2017/alc/a/a)

